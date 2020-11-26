Модный дизайнер из Москвы научит тюменских подростков любить себя. Фото предоставлено "КП".

«Семья&RocketForum» online пройдет 29 ноября с трансляцией на YouTube-канале интернет-портала «Детки». С 10.00 на секции «Семья и государство» тюменцы смогут узнать, на какую господдержку могут рассчитывать семьи в Тюменской области.

С 12.15 заработает образовательная площадка для родителей, в рамках которой психологи расскажут о том, как сохранить здоровые отношения с ребенком при разводе родителей; как правильно разговаривать с подростком о сексе и отношениях; как предотвратить детский буллинг. А также в режиме реального времени ответят на вопросы, заданные в чате форума на YouTube.

В 14.45 начнется мотивационный RoketForum для подростков. На нем федеральные спикеры – режиссер театра и кино Данил Чащин, модельер и дизайнер бренда Obsession Анна Герасимова, добрый хакер Алексей Томилов и психолог Никита Карпов – расскажут тюменским старшеклассником не только о своих секретах успеха, но и о провалах, о том как найти силы идти вперед, выбрать дело своей жизни и быть счастливым и востребованным.

– Тюменским ребятам я расскажу, как долог был мой путь к мечте. Как я блуждала, оставляя свое истинное желание на задних планах жизни, – рассказывает уроженка Тюмени, а сейчас модный дизайнер вечерней одежды Анна Герасимова. – Сейчас у меня уже два проекта. Первый и самый главный – это бренд коктейльных и вечерних платьев Obsession, который одевает многих девушек нашей страны и мира в элегантные наряды на вечерние мероприятия и свадьбы. Второй проект – закрытый женский клуб "В чем секрет", в котором я учу девушек от 16 лет любить себя, ухаживать за собой и всегда выглядеть и чувствовать себя на высоте.

– Еще по динамике запросов в 2019 году мы поняли, что тюменских подростков очень интересует, как можно построить бизнес с применением современных технологий, быть модным блоггером и что это на самом деле дает, – делится организатор форума, депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова. – Поэтому мы очень благодарны Анне, что она как популярный автор в социальных сетях приоткроет завесу инстаграм-тайн и поделится своим опытом с ребятами.

Участие в форуме как для родителей, так и для подростков бесплатное. Больше информации о программе форума и спикерах читайте здесь.