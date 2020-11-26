В Тюменской области ведется активная работа по профилактике пожаров

В Тюменской области ведётся активная работа по профилактике пожаров

Работа с семьями группы риска и одинокими пенсионерами по профилактике пожаров ведется во всех муниципальных образованиях Тюменской области. К ней привлечены сотрудники муниципальных органов власти, подразделения МЧС и территориальные отделы полиции.

Как сообщили в региональном департаменте социального развития, специалисты обходят семьи и проверяют состояние электропроводки, оборудования, дымоизвещателей и наличие дров. Если необходимо они устанавливают дымоулавливающие устройства и проверяют системы отопления.

Работают и с семьями из группы риска. Специалисты вручают родителям информационные листы, инструктируют по требованиям пожарной безопасности и напоминают, что нельзя использовать неисправные нагревательные приборы.

Третий год подряд продолжается реализация проекта «#bezПожара», организованного областным геронтологическим центром и тюменским региональным фондом «Старшее поколение». В рамках проекта в домах одиноких стариков и малоимущих граждан бесплатно устанавливают дымоизвещатели и вручают огнетушители.

По данным органов местного самоуправления, на конец октября 2020 года в домах граждан группы риска установлено около 18 тысяч дымовых пожарных извещателей за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников. При поддержке областного и муниципального бюджетов более 6 тысяч семей отремонтировали печи, заменили электропроводку и приобрели дрова.