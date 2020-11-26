В Тюменской области отремонтировали дорогу к двум садовым товариществам

Дорога к двум садовым товариществам – «Суходольное» и «Лесная поляна», где находится более двух тысяч дачных участков, отремонтирована в 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На трех километрах улицы Варшавская обновили асфальтобетонное покрытие, отремонтировали тротуары, обновили разметку и дорожные знаки, отремонтировали подъезды к домам и обустроили стоянку для автобуса.

Как отметил председатель регионального отделения Союза садоводов России и член Общественной палаты Тюменской области Алексей Кучеров, в 2020 году дорогу отремонтировали как нельзя кстати. Из-за коронавируса многие тюменцы самоизолировались на дачах, о чём говорят увеличившиеся счета за свет.

– В Тюменской области в рамках соглашения, подписанного правительством региона и Союзом садоводов России, в проезжем состоянии круглый год поддерживаются дороги к садоводческим обществам. Зимой чистят снег и наледь, дороги грейдируются, так как многие дачники постоянно проживают в садоводческих обществах, пользуются общественным транспортом. Мы стараемся задействовать все проекты для улучшения транспортной и дорожной инфраструктуры садоводческих и дачных объединений тюменцев, – отметил Алексей Кучеров.

Кстати, улица Варшавская – одна из дорог к СНТ, вошедшая в программу ремонта дорожного нацпроекта. С начала его реализации в Тюменской области приводят в порядок подъездные пути к садоводческим обществам, сообщили в ГУС Тюменской области.