В Тюменской области поставят четыре спектакля на средства грантов от правительства

Четыре организации получат субсидии для поддержки творческих проектов в области театрального искусства. Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, официальные результаты конкурсного отбора на предоставление грантов правительства региона опубликованы на официальном сайте правительства.

Эксперты выделили четыре спектакля, которые получат поддержку, это:

- «Слон Хортон ждет птенца» в номинации «Постановка спектакля для детской аудитории» (Тюменский театр кукол);

- «Утиная охота» по пьесе А. В. Вампилова в номинации «Постановка спектакля по произведениям современной драматургии» (молодежный театр «Ангажемент»);

- «Меж юношей безумных…» в номинации «Постановка спектакля, основанного на произведении русской или зарубежной классики» (Тобольский драматический театр им. П. П. Ершова);

- «Иностранка» по рассказу С. Довлатова в номинации «Постановка спектакля в любительском театре» (театральная мастерская «Будильник»).

Как сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», ранее в 2020 году субсидию правительства Тюменской области получил молодежный театр «Ангажемент». Коллектив поставил спектакль «Остров сокровищ», премьера которого состоялась 30 сентября. На страницах театра в соцсетях зрители оценивали пробы артистов на будущие роли и выбирали лучших.