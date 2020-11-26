В Ишимской Областной больнице №4 появились два новых аппарата ИВЛ

Два новых аппарата искусственной вентиляции лёгких поступили в первичное сосудистое отделение ишимской областной больницы № 4. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, оборудование закуплено в рамках реализации федеральной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Все аппараты установили в палатах интенсивной терапии, где находятся пациенты, перенесшие инфаркт или инсульт.

По словам заведующей первичным сосудистым отделением Наталии Холмовой, переоснащение новым оборудованием ведется постоянно в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В 2020 году это вторая поставка аппаратов искусственной вентиляции лёгких в отделение.

– В палатах интенсивной терапии у нас заменены на функциональные все кровати для тяжелых больных. Они управляются с помощью пульта и обеспечивают комфортные условия для пациентов и облегчают труд медицинского персонала, – рассказала она.

Чтобы проводить респираторную терапию, в аппарате есть большой выбор принудительных и вспомогательных инвазивных режимов вентиляции и возможность проведения неинвазивной вентиляции. Это обеспечивает лучший контролируемый выход из состояния постнаркозного сна.

Благодаря широкому спектру параметров, аппарат позволяет использовать разные режимы вентиляции лёгких, даже в условиях длительной респираторной поддержки. Кроме того, аппарат можно использовать и при транспортировке больного.