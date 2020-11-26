Тюменским школьникам показали, как работает служба по отлову собак. Фото - Управление по экологии департамента городского хозяйства администрации города Тюмени.

Учащиеся тюменской школы № 38 посетили муниципальный приют на улице Кедровой, 133. Сюда привозят отловленных в областной столице бездомных собак и кошек. Экскурсию для юных горожан провели сотрудники департамента городского хозяйства и МКУ «ЛесПаркХоз».

– Школьникам рассказали и показали, как работает служба по отлову и что происходит с отловленными животными, оставшимися без владельцев. Также ребятам объяснили важность ответственного отношения к домашним питомцам и соблюдения правил их содержания, – отметили в пресс-службе Управления по экологии департамента городского хозяйства администрации города Тюмени.

В ведомстве отметили, что экскурсия прошла в дружественной атмосфере, ребята активно задавали вопросы о приюте и его обитателях. В конце встречи каждому из ребят был вручен памятный значок.