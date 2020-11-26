В Тюмени девушка призывала людей к суициду. Фото - pixabay.com.

В Тюмени осудили несовершеннолетнюю девушку. Несовершеннолетняя горожанка склоняла пользователей соцсети «ВКонтакте» к суициду.

– С 24 августа по 7 сентября 2019 года тюменка склоняла к совершению самоубийства ряд лиц в популярной соцсети. При вынесении приговора принято во внимание, что девушка совершила преступление в несовершеннолетнем возрасте, вину признала полностью, в содеянном она раскаялась, – рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда.

Ей назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Приговор не вступил в законную силу, сообщает «МегаТюмень».