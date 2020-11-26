В Тюменской области пьяный строитель побил охранника, не пускавшего в общежитие. Фото: Ольга Крыльцова

В тюменскую полицию поступило заявление от сотрудника охранного предприятия. Мужчина сообщил, что его побили.

42-летний житель села Онохино рассказал, что в день происшествия находился на рабочей смене в общежитии для работников строительной компании у поселка Червишево. Один из рабочих, 37-летний житель Омской области, зашел в помещение, находясь в состоянии алкогольного опьянения, что категорически запрещено правилами организации.

– Охранник сделал нарушителю замечание и отказался пропускать его в общежитие. Между мужчинами возник конфликт, а после того как охранник включил видеокамеру, злоумышленник нанес ему несколько ударов руками и ногами, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Отделом дознания возбуждено уголовное дело. Статьей предусмотрено максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.