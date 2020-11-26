В Тюмени пассажир с ножом напал на согласившегося подвезти его водителя. Фото - УМВД по Тюменской области.

В дежурную часть отдела тюменской полиции обратился 29-летний местный житель. Мужчина сообщил, что на него напал разбойник. К счастью, он смог дать отпор и убежать.

Выяснилось, что заявитель на личном авто подвозил неизвестного мужчину. По прибытии на адрес пассажир неожиданно вынул предмет, похожий на нож, и стал угрожать водителю, требуя денег. Завязалась драка, водитель сумел вырваться и убежать. Полицейские задержали фигуранта по горячим следам, коим оказался ранее судимый 44-летний горожанин.

– Он рассказал, что напал на водителя из-за денег. После того как потерпевший убежал, злоумышленник отогнал автомобиль на окраину города и поджёг, чтобы скрыть следы своего преступления. Машина выгорела полностью, – сообщили подробности дела в Управлении МВД по Тюменской области.

Следователями возбуждено уголовное дело, фигурант задержан. Автомобиль потерпевшего направят на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.