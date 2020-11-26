Тюменцы жалуются на предприятия, не соблюдающие требования Роспотребнадзора. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области продолжаются проверки соблюдения требований режима повышенной готовности. Особое внимание специалисты Роспотребнадзора и полицейские уделяют объектам торговли, общепита и сферы услуг. С недавних пор им стало проще выявлять предприятия, не соблюдающие санэпидправила, так как на их деятельность жалуются сами местные жители.

– Сложная эпидобстановка заставляет контролирующие ведомства усиливать ежедневные рейды. В составе контролирующих бригад – эксперты регионального Роспотребнадзора и специалисты департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области, – сообщили в ведомстве.

В управлении отметили, что тюменцы стали намного бдительнее. Они сами просят контролирующие ведомства проверить то или иное предприятие, будь то маленький магазин у дома или крупный торговый центр.

Сотрудники уточняют, что на половине объектов нарушения находят. Если они грубые, это грозит приостановкой деятельности, а то и вовсе исключением из реестра работающих предприятий во время режима повышенной готовности.