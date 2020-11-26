Тоболяк ударил ножом в грудь экс-супругу и вызвал скорую. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тобольской полиции поступило сообщение от медика, что в 7а микрорайоне женщину ранили ножом. Выехавший на место происшествия наряд ППС обнаружил возле подъезда дома холодное оружие со следами крови. В квартире стражи порядка задержали 56-летнего подозреваемого и доставили в отдел полиции.

– Задержанный проживает в одной квартире со своей бывшей супругой. В ходе очередного конфликта мужчина схватил нож и нанес женщине два удара в грудную клетку. После чего выбросил орудие преступления и вызвал скорую помощь, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время подозреваемый свою вину признал. В отношении него следственным отделом возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.