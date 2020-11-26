Стоимость выставленных на торги непрофильных активов на портале Сбербанка превысила 200 млрд рублей

Стоимость выставленных на торги залоговых и непрофильных активов на Портале DA превысила 200 млрд рублей. Созданный Сбербанком сервис Портал DA (www.portal-da.ru) – это онлайн-платформа для тех, кто хочет купить или продать реальные активы для бизнеса или личных целей. На этом портале Сбербанк, а также другие банки и крупные владельцы бизнеса реализуют залоговые и непрофильные активы и имущество, попавшее в процедуру банкротства. Покупателями могут быть юридические и физические лица, не имеющие негативной истории взаимоотношений со Сбербанком. Сегодня на площадке Портал DA зарегистрировано уже более 23 тысяч инвесторов, и каждый день к нему подключается более 200 новых пользователей.

– Основная часть сделок на портале совершается в сегменте коммерческой недвижимости – это торговые, офисные и складские помещения. Значительную долю составляют сделки с жильем, производственными комплексами, активами гостинично-ресторанного бизнеса. Всего на данный момент на Портале DA размещено более 8500 различных активов, – рассказал заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка Виталий Лейс.

На портале отражается весь цикл продажи залога. Это единственная площадка, где Сбербанк публикует информацию о продаваемых правах (требованиях) к заемщикам по проблемным активам на постоянной основе. Приняв решение о реализации дефолтной стратегии в отношении должника, банк размещает на портале данные о его имуществе, которое подлежит продаже. Инвесторы в этом случае могут купить права (требования) к проблемным должникам по договору цессии. Если потребуется, прямо на портале можно заказать услугу юридического сопровождения в банкротстве. Специалисты дочерней структуры Сбербанка оказывают квалифицированную юридическую помощь, в том числе и в оформлении права собственности на имущество.

После передачи объектов залога на торги в ходе исполнительного или конкурсного производства информация об этом сразу же отражается на портале. Он также интегрирован со всеми электронными торговыми площадками по банкротству. Это обеспечивает получение данных о ходе торгов в режиме онлайн. Участвуя в таких торгах, часто можно приобрести имущество по ценам ниже рынка.

– Сервис позволяет приобрести активы не только крупным инвесторам, но и представителям малого бизнеса. На Портале DA представлено большое количество лотов стоимостью до 10 млн рублей – это транспортные средства, недвижимость, оборудование. Сервис удобен и для продавцов: любой собственник бизнеса или недвижимости может бесплатно разместить на нем свой объект, связавшись на сайте с менеджером Сбербанка. Комиссия взимается только в случае успешной реализации имущества. Ставка определяется в зависимости от типа и сложности актива и оговаривается заранее, – отметил заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка Виталий Лейс.