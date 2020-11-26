Скончались два тюменских пенсионера с коронавирусом. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области умерли два пенсионера с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Это пожилые мужчина и женщина.

– Несмотря на усилия врачей, скончались женщина, 64 года, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней тотальной вирусно-бактериальной пневмонии и хронических заболеваний и мужчина, 67 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний. За весь период пандемии в регионе скончался 131 пациент с коронавирусом, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 173 новых случая заболевания (всего с начала пандемии – 17 611), 349 человек выздоровели (за весь период – 12 786), шесть детей (из общего числа заболевших), 17 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 1 849 человек остаются под медицинским наблюдением, 1 834 человека находятся на перевахтовке.