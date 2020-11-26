ФНС России опровергла увеличение налога на автомобили дешевле 3 млн рублей

Порядок расчета транспортного налога установлен ст. 362 НК РФ. По итогам года сумма налога исчисляется в отношении каждого автотранспортного средства как произведение налоговой базы (мощность двигателя в л. с.) и налоговой ставки с учетом повышающего коэффициента.

Ставки по налогу устанавливаются законами субъектов Российской Федерации в пределах, предусмотренных ст. 361 НК РФ.

Повышающий коэффициент при исчислении налога предусмотрен п. 2 ст. 362 НК РФ для легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей:

• 1,1 – для автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более трех лет;

• 2 – при средней стоимости автомобилей от 5 до 10 млн рублей и не более пяти лет с года выпуска;

• 3 – при средней стоимости автомобилей от 10 до 15 млн рублей и менее 10 лет с года выпуска, а также для автомобилей средней стоимостью от 15 млн рублей не старше 20 лет.

Понятие «средняя стоимость легкового автомобиля» в НК РФ не определено и налоговыми органами самостоятельно не используется.

В соответствии с п. 2 ст. 362 НК РФ определение порядка расчета средней стоимости легковых автомобилей для исчисления налога и применения повышающих коэффициентов относится к компетенции Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Такой порядок утвержден и применяется с 2014 года (зарегистрирован в Минюсте России 02.04.2014, регистрационный № 31805).

На основании указанного порядка Минпромторг России ежегодно формирует Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей. Он размещается не позднее 1 марта очередного налогового периода на официальном сайте Минпромторга России и используется для расчета налога, что также предусмотрено п. 2 ст. 362 НК РФ.

Основанием для исчисления налога с учетом повышающего коэффициента является включение соответствующей марки (модели, версии) автомобиля в Перечень Минпромторга России на определенный налоговый период.

Значение стоимости автомобиля, определенной по договоренности сторон (в том числе между автосалоном, автодилером и покупателем – физическим лицом) для совершения сделок, купли-продажи, залога и т. д., при расчете налога не применяется.

Напоминаем, что правила расчета налога в отношении автомобилей, включенных в Перечень Минпромторга России, применяются с 2014 года и в ФНС России не пересматривались.

Налоговая служба не обладает полномочиями по изменению элементов налогообложения по налогу (налоговых ставок, налоговой базы, налогового периода, налоговых льгот), которые определяются в соответствии с главой 28 «Транспортный налог» НК РФ.

Таким образом, распространяемая отдельными СМИ информация о повышении ФНС налога на автомобили дешевле 3 млн рублей имеет недостоверный характер.