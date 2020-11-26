Тюменцы увидят оружие Великой Отечественной войны онлайн. Фото Тюменского областного поискового центра.

Специалисты Тюменского областного поискового центра сегодня, 26 ноября, проведут онлайн-экскурсию, в ходе которой расскажут о вооружении Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Все желающие могут присоединиться к мероприятию в 18.00 на страницах в соцсетях ВКонтакте и Инстаграм.

– Местным жителям представят массогабаритные макеты оружия РККА времен Великой Отечественной войны. Поисковики расскажут о конструкторах, внесших свой вклад в Победу, об истории создания оружия, познакомят с интересными фактами из воспоминаний ветеранов, участников войны, – сообщили в тюменском областном поисковом центре.

СПРАВКА «КП»

Проект «По страницам Великой Победы» – это цикл онлайн-экскурсий, посвященный важным страницам истории Великой Отечественной войны и вкладу Советского Союза в Победу над фашизмом.