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История современности

Тюменцы увидят оружие Великой Отечественной войны онлайн

Интернет-выставка состоится сегодня
Вадим Бегун
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Тюменцы увидят оружие Великой Отечественной войны онлайн. Фото Тюменского областного поискового центра.

Тюменцы увидят оружие Великой Отечественной войны онлайн. Фото Тюменского областного поискового центра.

Специалисты Тюменского областного поискового центра сегодня, 26 ноября, проведут онлайн-экскурсию, в ходе которой расскажут о вооружении Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Все желающие могут присоединиться к мероприятию в 18.00 на страницах в соцсетях ВКонтакте и Инстаграм.

– Местным жителям представят массогабаритные макеты оружия РККА времен Великой Отечественной войны. Поисковики расскажут о конструкторах, внесших свой вклад в Победу, об истории создания оружия, познакомят с интересными фактами из воспоминаний ветеранов, участников войны, – сообщили в тюменском областном поисковом центре.

СПРАВКА «КП»

Проект «По страницам Великой Победы» – это цикл онлайн-экскурсий, посвященный важным страницам истории Великой Отечественной войны и вкладу Советского Союза в Победу над фашизмом.

Память Великой Отечественной войны