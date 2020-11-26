«Второй случай за последние 10 лет». Тюменские хирурги спасли мужчину с повторным инфарктом

Тюменские хирурги спасли мужчину с повторным инфарктом. Фото пресс-службы ГБУЗ ТО «ОКБ №1».

В тюменской областной клинической больнице № 1 кардиохирурги выполнили редкое хирургическое вмешательство (в регионе это всего второй случай за десять лет) – повторное аортокоронарное шунтирование. Пациентом стал мужчина, который дважды перенес инфаркт.

Первый раз горожанина выручили в 2007 году, второй инфаркт у него случился в возрасте 68 лет. Его экстренно доставили в ОКБ № 1. Кардиохирурги несколько часов трудились, чтобы отделить сердце пациента из спаек.

– Повторную операцию аортокоронарного шунтирования было выполнить крайне сложно с учетом возрастных особенностей. Однако после того, как нам удалось восстановить кровоток, сердце пациента вновь получило полноценное кровоснабжение, – сообщил заведующий кардиохирургическим отделением ОКБ № 1 Никита Стогний.