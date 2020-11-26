В Тюмени управляющую фитнес-клубом крупно оштрафовали из-за рециркулятора.
Фото: Ольга Крыльцова
В Тюмени привлекли к ответственности управляющую фитнес-клубом за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Женщину крупно оштрафовали.
Как выяснилось, на момент проведения обследования специалистами в заведении отсутствовал бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа.
– При ознакомлении с графиком ежедневного обеззараживания воздуха в помещениях, оказалось, что рециркулятор каждый день возят по нескольким адресам. В фитнес-клубе он находится всего около 2 – 2,5 часа, что не соответствует нормам законодательства, – сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Тюмени.
Таким образом, женщину оштрафовали на 50 тысяч рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.