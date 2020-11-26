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Происшествия

Житель тюменского села ранил ножом соседа, затаив обиду после спора

По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Житель тюменского села ранил ножом соседа, затаив обиду после спора. Фото - pixabay.com.

Житель тюменского села ранил ножом соседа, затаив обиду после спора. Фото - pixabay.com.

В дежурную часть полиции с заявлением о причинении вреда здоровью обратилась жительница села Горьковка. Женщина пояснила, что видела, как ее соседа ударили ножом. Участковый задержал и доставил в отдел подозреваемого – 31-летнего ранее судимого гражданина.

Мужчина признался в содеянном и рассказал, что в день происшествия он встретил на улице 44-летнего односельчанина, оба были пьяны. Между ними возник спор, переросший в потасовку. Очевидцы происшествия разняли дерущихся, но подозреваемый затаил обиду.

– На следующее утро злоумышленник решил продолжить выяснение отношений. Он приехал домой к оппоненту, ударил его кухонным ножом в грудь и скрылся с места преступления, выбросив по дороге нож, – сообщили подробности дела в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту отделением дознания возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Криминал