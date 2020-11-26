Тюменец поплатился за высказывания о событиях 1993 года. Фото: Вадим Бегун

Жителя Тюмени оштрафовали за участие в несогласованном публичном мероприятии. Мужчине пришлось отвечать за свой поступок в суде.

– 4 октября 2020 года на местной площади у памятника Владимиру Ленину было организовано и проведено несогласованное собрание, участники которого обсуждали государственный переворот Бориса Ельцина, произошедший в 1993 году, и расстрел защитников советской власти у Останкино и Дома Советов, – рассказали в пресс-службе Центрального районного суда Тюмени.

По информации ведомства, правонарушитель принял участие в этом мероприятии. Во время проведения мероприятия он и другие активные участники митинга пользовались громкоговорителем, чтобы донести свои слова большему количеству людей.

Горожанина признали виновным в совершении административного правонарушения. Мужчину оштрафовали на десять тысяч рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.