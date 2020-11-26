Тюменская область проведет исследования «ковидной» вакцины. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области пройдут клинические исследования вакцины «ЭпиВакКорона». Уже начался набор добровольцев в возрасте от 18 лет. Им предстоит соблюдать заранее определенный график посещения центров и пройти все запланированные процедуры и исследования. Каждый из них собственноручно подписывает добровольное согласие.

– Всего, согласно протоколу, в отборе примут участие четыре тысячи добровольцев, из которых три тысячи допустят до проведения исследований. Вакцина «ЭпиВакКорона» отличается полной безопасностью для добровольцев и простыми условиями хранения и транспортировки – при температуре от 2 до 8 °С, – сообщает оперштаб.

Стоит отметить, что для объективной оценки уровня иммунитета, сформировавшегося после введения вакцины, будут использованы ИФА тест-системы. Они обладают высокой чувствительностью при выявлении антител к определенным участкам поверхностного белка коронавируса.