Тюменцам расскажут, какие меры поддержки работают в 2020 году. Фото предоставлено "КП".

29 ноября, уже в это воскресенье, в Тюмени пройдет большой онлайн-форум, посвященный родителям и подросткам «Семья&RocketForum online». Внимание зрителей утренней секции будет сосредоточено на взаимоотношениях семьи и власти. Спикеры от нескольких департаментов области объяснят, какие меры поддержки в 2020 году работают и как ими максимально быстро и просто воспользоваться.

Так, управляющий ГУ ТРО Фонда социального страхования РФ Динара Поштаренко расскажет о мерах поддержки тюменцев Фондом социального страхования. Родители смогут узнать, как оформить пособия по временной нетрудоспособности, что такое прямые выплаты, как подать заявку на обеспечение детей-инвалидов техническими средствами реабилитации и о многом другом.

– Эксперты фонда ежегодно выступали спикерами на секции «Семья и государство» в рамках нашего традиционного весеннего форума «Семья», ведь различных интересных программ поддержки родителей в Тюменской области существует много, но информации о них у жителей, конечно, недостаточно, – рассказывает организатор «Семья&RocketForum online», депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова. – В этот раз Динара Поштаренко будет отвечать на все вопросы родителей онлайн. Часть вопросов уже поступила, ответы на них обязательно будут озвучены в выступлении.

Онлайн-форум «Семья&RocketForum online» пройдет 29 декабря. Подключение к нему бесплатное, но организаторы просят пройти быструю регистрацию.С полной программой форума можно ознакомиться по ссылке.