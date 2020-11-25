Выставка «Память» расскажет жителям Казанского района о сибирских дивизиях

Передвижная выставка «Память», ставшая частью военно-исторического проекта «Сибирские дивизии», реализуемого АНО ТОПО «Честь имею» при финансовой поддержке департамента культуры Тюменской области в рамках реализации проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура», отправляется в Казанский район. С 27 ноября по 4 декабря экспозиция расположится в местном районном Доме культуры на ул. Луначарского, 22.

Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, выставка состоит из мобильных стендов с информацией о выдающихся тюменцах. Каждый из них – участник Великой Отечественной войны или труженик тыла. В ДК выставят стенды с информацией о сибирских дивизиях и мобильных витринах с предметами солдатского быта и вооружения. Все желающие узнают о том, какой вклад внесла Тюменская область в Победу, и познакомятся с экспонатами, которые нашли во время экспедиций по местам боев сибирских дивизий.

Передвижную выставку «Память» в 2020 году организуют сразу в четырех муниципальных образованиях региона. А именно: в Викуловском, Тюменском муниципальных районах, Заводоуковске и Ялуторовске. Кроме того, до конца 2020 года экспозиция отправится в Тобольский муниципальный район и в Тобольск.