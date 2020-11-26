Погода на 26 ноября в Тюмени: небольшое похолодание

В Тюмени ожидается небольшое похолодание. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 26 ноября, в Тюмени солнце будет редко показываться из-за облаков. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 9 градусов, днем – минус 10 – 11. Вечером столбики термометров покажут 11 – 12 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

В этот день почитается память святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского. С прежних времен известно, что «на Златоуста всё поле пусто». В это время «всякая зябь останавливается в росте», то есть земля погружается в сон до весны. В старину говорили: «Созывает зима на Ивана Златоуста свою свиту – вьюги и метели – и даёт холодам наказ: оттепели унять». Иней на деревьях в этот день говорил, что можно ожидать хорошего урожая.