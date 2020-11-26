Пьяный тоболяк расплатился за поездку в такси телевизором. Фото - pixabay.com.

В дежурную часть тобольской полиции поступило сообщение о хищении телевизора стоимостью шесть тысяч рублей от 45-летней местной жительницы. Накануне потерпевшая распивала алкоголь со своим знакомым. После того как мужчина ушел, заявительница легла спать и не слышала, чтобы в квартиру кто-то заходил.

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали и доставили подозреваемого 27-летнего тоболяка в отдел полиции. Он рассказал, что в тот вечер вернулся к женщине, чтобы продолжить распивать спиртное, однако достучаться до хозяйки не удалось. Мужчина выбил дверь, проник в комнату и продолжил употреблять алкоголь в одиночестве.

– Когда спиртное закончилось, подозреваемый покинул квартиру, забрав при этом бытовую технику потерпевшей. Задержанный утверждает, что расплатился похищенным телевизором с таксистом, когда поехал домой, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.