Тоболяк под кофтой вынес дорогой ноутбук из комиссионного магазина. Фото: Вадим Бегун

В дежурную часть тобольской полиции с сообщением о хищении ноутбука стоимостью 37 тысяч рублей обратился представитель одного из комиссионных магазинов города. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и, изучив камеры видеонаблюдения, установила личность подозреваемого.

Оперативники задержали 33-летнего тоболяка и доставили в отдел полиции. Установлено, что неработающий мужчина зашел в комиссионный магазин посмотреть товар и, воспользовавшись тем, что сотрудники торговой точки работали с другими покупателями, взял с витрины дорогостоящий ноутбук, спрятал его под кофту и скрылся.

– Похищенный товар злоумышленник продал незнакомому мужчине за 16 тысяч рублей. Вырученные деньги он потратил на личные нужды, – уточнили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.