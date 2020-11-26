В Тюмени изменили схемы маршрутов № 5, 29, 44, 45, 46, 54. Фото - pixabay.com.

В Тюмени изменили схемы маршрутов №№ 5, 29, 44, 45, 46, 54. Нововведение вступает в силу с сегодняшнего дня, 26 ноября.

Так, в схемы движения муниципальных маршрутов регулярных перевозок № 5 «Д. Матмасы – мкр. Южный», № 29 «Городская поликлиника №8 – мкр. Суходольский», № 44 «Улица Возрождения – кафе « Ивушка», № 45 «ЖК «Звездный городок – ул. Созидателей», № 46 «ЖК «Звездный городок – ул. Таллинская» и № 54 «ЖК «Звездный городок – рощинское кольцо» включили промежуточные остановочные пункты «Мост Мельникайте» (в прямом и обратном направлении). Из схем исключается промежуточный остановочный пункт «Совмещенный мост» (при движении в город).

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.