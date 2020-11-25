Александр Моор попросил тюменцев, переболевших коронавирусом, сдать плазму. Фото со страницы Александра Моора в ВК.

Александр Моор попросил тюменцев, переболевших коронавирусом, сдать плазму. В пример он привел медсестру стоматологической поликлиники № 14 Екатерину Волосникову, которая уже дважды становилась донором плазмы. По словам губернатора, женщина и раньше сдавала кровь, поэтому, узнав о том, что может внести вклад в борьбу с пандемией, не сомневалась ни минуты.

– Каждый день на областной станции переливания крови получают от доноров, выздоровевших от COVID-19, не меньше 35 доз плазмы крови. В общей сложности тюменцы сдали около 450 литров, или 1 825 доз плазмы. Я искренне благодарен всем этим людям, в сердцах которых живет принцип – своих не бросаем. Если у вас есть желание помочь, вы можете обратиться на областную станцию переливания крови на Энергетиков, 35. В этом учреждении работают грамотные специалисты, которые помогут вам сделать это доброе дело, – сообщил на своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм» глава региона.

По мнению губернатора, общими силами мы обязательно справимся с пандемией. Он пожелал тюменцам здоровья и призвал беречь себя и своих родных, а также соблюдать меры профилактики и безопасного поведения.