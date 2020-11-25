В Тюмени пройдет онлайн-встреча с победителями всероссийского конкурса «Большая перемена»

В областной физико-математической школе заместитель губернатора Алексей Райдер встретится с ребятами, которые победили во всероссийском конкурсе «Большая перемена». Мероприятие в режиме ВКС и телемоста пройдет 26 ноября в 16.30.

Напомним, что конкурс проходил с марта по ноябрь 2020 года. Его участниками стали более миллиона российских школьников. Тюменская область вошла в десятку лучших субъектов РФ по количеству поданных заявок.

В финальном этапе конкурса Тюменскую область представляли 17 человек, пятеро из которых стали победителями. Это Гультяева Амалия, ученица 11 класса из гимназии им. Лукьянец города Ишима (получила сертификат на 1 миллион рублей), и четверо девяти- десятиклассников: Вохромеев Михаил, представитель областной Физико-математической школы, ученица тюменской школы № 48 Глухова Ольга, ученица гимназии № 83 Сталевская Екатерина, ученица гимназии им. Лицмана из Тобольска Шкилева Виолетта. Они получили сертификаты на сумму 200 000 рублей.