На улице Мельникайте в Тюмени неопытный автомобилист устроил серьезную аварию. Фото: Ольга Крыльцова

На улице Мельникайте в Тюмени накануне, 24 ноября, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Аварию устроил автомобилист, стаж вождения которого насчитывает всего один год.

Дорожный инцидент случился в районе студенческого городка, здесь столкнулись автомобили ВАЗ-2107 и Toyota Mark II.

– По предварительным данным, водитель отечественной легковушки поворачивал налево на зеленый свет и не уступил дорогу автомобилю, который ехал по главной дороге, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что травмы получили водитель и пассажир «семерки», 19 и 20 лет, а также 35-летняя пассажирка японской иномарки.