В тобольском кинотеатре посетитель получил ножом в грудь после замечания. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тобольской полиции поступило сообщение от представителя областной больницы о том, что в одном из кинотеатров города молодому человеку нанесли два ножевых ранения. На место происшествия выдвинулись полицейские, чтобы задержать участников инцидента. 28-летнего подозреваемого доставили в отдел.

Ранее незнакомые мужчины находились в зоне кинотеатра, расположенного в торговом центре. Потерпевшему не понравилось, как молодой человек общается с продавцом при покупке товаров, и он решил сделать ему замечание.

– Между молодыми людьми произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник достал из кармана куртки нож и ударил пострадавшего два раза в грудь, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.