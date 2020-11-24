Тюменские врачи спасли малышку с сердцем в животе. Фото из архива ГБУЗ ТО «ОКБ №2».

В детском стационаре областной клинической больницы № 2 спасли девочку с редким пороком развития. Сердце ребенка находилось в брюшной полости. Еще в перинатальном центре ей поставили диагноз порок развития передней брюшной стенки, а в больнице выявили заболевание под названием «пентада Кантрелла»

– После уточнения диагноза была выполнена операция: пластика передней брюшной стенки, перемещение сердца в грудную клетку, ушивание дефекта перикарда и диафрагмы, – рассказала заведующий отделением патологии новорожденных детей и детей раннего возраста Виктория Емельянова.

В возрасте 28 дней девочку выписали домой в удовлетворительном состоянии. Таким образом, местные врачи сотворили настоящее чудо, в чем им помогла оснащённость ОКБ № 2 современной мощной техникой для высококачественной диагностики и оказания медпомощи.

Сейчас ребенку больше двух лет. Девочку наблюдает детский кардиолог. Она развивается в соответствии со своим возрастом.