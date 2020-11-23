Тюменский завод получил серебро в номинации «Прорыв года» на конкурсе «Экспортёр года»

Второе место в номинации «Прорыв года» всероссийского конкурса «Экспортёр года» заняла компания «Тюменские аэрозоли». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, лучших экспортеров определила федеральная конкурсная комиссия во главе с председателем, первым вице-премьером правительства России Андреем Белоусовым.

Компания производит аэрозольную продукцию высокого качества. В том числе антисептики, оружие самообороны, смазки, кислородные баллончики для дыхания, авто- и бытовую химию, репелленты и многое другое. Всего – 232 наименования. Объем экспорта за прошлый год вырос на 40%.

Обогнал тюменцев всего на одну позицию завод «Соя АНК» (Амурская область), который занимается переработкой сои. Третье место у компании «Сателлит» (Пермский край), занимающейся созданием программного обеспечения для интеллектуальных систем безопасности.

Конкурс «Экспортёр года» проводился по 12 номинациям. Всего было подано более 1700 заявок на участие. По словам Андрея Белоусова, в 2020 году большинство зарубежных рынков закрылось и на многих рынках наблюдается спад.

– Те, кто принял вызов и смог выстоять, несмотря на сложности, увеличить объем продаж, – настоящие герои, – подчеркнул он.