На учете у тюменских психиатров состоят 490 детей-аутистов

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Дети с диагнозом «аутизм» находятся на особой заботе тюменских психиаторов. Несколько лет назад на базе Центра патологии речи и нейрореабилитации был открыт кабинет маршрутизации детей с расстройством аутического спектра. С такими ребятами в областной клинической психиатрической больнице работают психиатры, психотерапевты, невролог, педиатры, врачи лечебной физкультуры, логопеды.

По словам главного врача областной клинической психиатрической больницы Евгения Родяшина, аутизм - это расстройство психологического развития, но практика показывает, что при определенных условиях у многих детей оно поддается эффективному воздействию.

В кабинета маршрутизации детей на каждого ребенка составляется паспорт с персональными данными и оценкой состояния психического здоровья, в нем расписана медико-педагогическая, медико-психологическая и социальная помощь, определен объем медицинских, психологических и педагогических мероприятий, составлена лечебно-восстановительная комплексная программа.

В департаменте здравоохранения Тюменский области, в регистре паспортов на сегодняшний день 490 детей по Тюменской области. Ежегодный рост по региону составляет около ста детей.