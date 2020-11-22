Более 10 тысяч деревьев высажено в Тюмени в этом году

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Старой часть Тюмени и новые микрорайоны стали зеленее. В этом году на 359 городских объектах высажено более 8 тысяч деревьев более 20 пород.

По информации департамента городского хозяйства, более 100 саженцев яблони, ясеня и пирамидального тополя (который без пуха) заполнили разделительную полосу и прилегающие газоны по улице Прокопия Артамонова. Яблони, рябины, березы и липы – более 350 деревьев – украсили улицы жилого района Тарманы. По улице Республики взамен старых аварийных деревьев высажены крупномерные саженцы. Пустующие газоны по улице Свердлова украсили липы. Более 500 деревьев появились на территории 25 школ и детсадов. Около 500 деревьев украсили парки и скверы благодаря активным жителям города. 1,5 тысячи деревьев высадили в 34 тюменских дворах участники акции «Зелёные дворы – зелёный город». Еще 201 саженец появился в 28 дворах в рамках программы «Посади дерево».

Отметим, что в бюджете Тюмени на 2021 год заложено 38 млн 30 тыс. рублей на озеленение территорий города. 1 млн 115 тыс. рублей – на возмещение затрат по посадке деревьев во дворах, сообщает "Вслух.ру".