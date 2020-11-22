В Тюменской области усиливают контроль в автобусах, ТРЦ и общепитах

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С начала пандемии в Тюменской области проведено более 51 тысячи проверок предприятий и граждан по соблюдению режима повышенной готовности. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

- В ноябре проведено 2733 проверки по соблюдению гражданами и организациями ограничений, – прокомментировал начальник УМВД России по Тюменской области Леонид Коломиец.

Только УМВД в ноябре в Тюмени провело 15 рейдов, в ходе которых проверено около 2000 автобусов и более 31000 пассажиров. Выявлено 113 нарушений масочного режима, проведено более 30000 профилактических бесед.

Кроме того, усиливается контроль над «безмасочниками» и нарушителями санитарного режима. Так, 16 ноября создана специальная группа из сотрудников МВД, областного департамента потребительского рынка, которая проверяет предприятия по организации зрелищно-развлекательных мероприятий и общественного питания после 23 часов. За неделю рабочей группой составлено 188 протоколов об административных правонарушениях.