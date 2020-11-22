В Тюменской области зарегистрировано более 700 тысяч нарушений ПДД

Фото с сайта Госпавтоинспекции Тюменской области

Год подходит к концу и автоинспекторы Тюменской области посчитали, сколько нарушений правил дорожного движения произошло за 11 месяцев 2020 года. Их оказалось более 700 тысяч.

В этой связи в регионе запущена социальная кампания по безопасности дорожного движения «Начни с себя». Активисты безопасности дорожного движения и известные тюменцы расскажут о необходимости личного примера, чтобы сделать наши дороги безопаснее.

Главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко уже дал старт этой акции:

- Я сам соблюдаю Правила дорожного движения, перехожу улицу в установленных местах, на зеленый свет, - отметил Дмитрий Кузьменко. Самые простейшие меры, такие как соблюдение скоростного режима каждый водителем, безусловно, приведут к порядку на дорогах.

Снижение показателей социального и транспортного риска от ДТП, погибших в дорожных авариях людей - цель национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.