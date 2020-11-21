Тюменцам напомнили о важности вакцинации для взрослых Фото: pixabay.com

У большинства людей слово «прививка» ассоциируется исключительно с детским возрастом, однако это распространенное заблуждение. Если заглянуть в национальный календарь прививок, то там есть и обязательные для взрослых.

– Каждый человек должен быть привит от гепатита В, дифтерии, столбняка, кори, краснухи, паротита. Если по каким-либо причинам в детстве эти прививки вам не делали, лучше сходить к врачу и получить направление на прививку, а ревакцинация нужна лишь от дифтерии и столбняка. Повторная прививка проводится раз в 10 лет: в 12, в 22, 32, 42 и так далее, – рассказала терапевт Валерия Газовская.

Вступив во взрослую жизнь, многие люди перестают следить за временем обязательной вакцинации, что может быть чревато серьезными последствиями при встрече с данными заболеваниями.

Риск попасть в инфекционную больницу очень высок, к тому же во взрослом возрасте многие болезни переносятся гораздо тяжелее. Например, обычная ветрянка.

Также относительно недавно в национальный календарь вошли прививки от гепатита В и краснухи. Потому многие люди старше 40 лет от таких вирусов не защищены.