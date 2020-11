Тюменцам рассказали, как наладить коммуникацию с иностранцем, не зная языка Фото: pixabay.com

Всемирный день приветствий отмечают во всем мире 21 ноября. В честь этой даты у тюменцев спросили, приветствия на каких языках им известны.

Оказалось, что большинство горожан знают, как поздороваться с человеком по-английски. Многие помнят официальное Hello и дружеское Hi. Несколько тюменцев сохранили знания о неформальном What’s Up (Что новенького?), которое обыгрывается в названии популярного мессенджера.

Кроме того, некоторые жители вспомнили базовые знания этикета на немецком языке, а также приветствия на французском, итальянском, испанском, японском и китайском языках.

Меньше всего горожанам известны обращения из хинди, арабского, бенгальского, португальского и индонезийского. Упомянутые языки – одни из самых распространенных в мире по числу носителей.

Фразы из сферы этикета всегда имели важное значение. Даже не зная языка, но начав разговор с приветствия, можно выстроить коммуникацию жестикуляцией и прочими креативными методами.

Добавим, что Всемирный день приветствий отмечают для того, чтобы обратить внимание общества на ценность личного общения для сохранения мира. Идею праздника поддержали свыше 180 стран по всему миру.