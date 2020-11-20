С тюменской фирмы взыскали миллион рублей за дачу взятки чиновнику

С тюменской фирмы взыскали миллион рублей за дачу взятку чиновнику. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области на миллион рублей оштрафовали Сибирский учебный центр СПАС, руководительница которого в апреле 2019 года через посредника передала взятку в размере 109 тысяч рублей председателю комитета образования администрации Ялуторовска. Женщине нужно было помочь в заключении договоров на оказание услуг по повышению квалификации работников школ.

– В отношении организации возбудили административное дело. Кроме того, по ходатайству прокуратуры был наложен арест на деньги юридического лица в размере одного миллиона рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Организация обжаловала постановление суда в Тюменском областном суде, однако там в удовлетворении жалобы отказали. В настоящее время решение суда исполнено.

Стоит отметить, что уголовное дело в отношении теперь уже бывшего председателя комитета образования администрации Ялуторовска по обвинению в получении взятки рассматривается в суде.