В Тюмени пройдет семинар «Гаджеты, учеба, секс: главные боли родителей подростков». Фото - pixabay.com.

30 ноября с 19.00 до 21.00 в Тюмени пройдет семинар «Гаджеты, учеба, секс: главные боли родителей подростков».

Автор и ведущий - Никита Карпов, детский и подростковый психолог. Больше 15 лет работает с подростками и их родителями. Руководитель психологического центра. Автор популярного инстаблога @papa_psy, пишет статьи для Psychologies, МиФ, LittleOne, Letidor, Мамин/Папин. Выступает на российских конференциях для родителей и специалистов, в том числе на Тюменском областном форуме "Семья" и мотивационном форуме для подростков "RocketForum".

О чем будем говорить на семинаре "Гаджеты, учеба, секс: главные боли родителей подростков"?

1. Почему они такие

Какие задачи решает психика подростка и как это влияет на поведение.

2. Почему нам так тяжело

Ведь мы должны сделать ряд вещей, чтобы вырастить взрослого. А подросток сопротивляется.

3. Как со всем этим быть

Когда не хватает сил, нервов, понимания и доверия.

4. Что волнует именно вас

Максимально подробно ответим на ваши вопросы.

Внимание!

В связи с действием в Тюменской области режима повышенной готовности, количество участников семинара ограничено.

Семинар будет проходить с соблюдением всех мер безопасности. Во время семинара необходимо соблюдать масочный режим (маска должна быть не на подбородке, не спущена с носа, а надета по всем правилам). Между участниками соблюдается социальная дистанция.

Как стать участником?

Вы можете выбрать свой вариант участия - очно на семинаре или получить запись семинара по его окончанию. Количество мест для очного участия ОГРАНИЧЕНО.

Часть выручки с продажи билетов мы перечислим в Тюменское региональное отделение Российского детского фонда.

Подробнее - по ссылке.