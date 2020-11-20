Тюменский бизнесмен убирает городские улицы из-за отказа платить алименты. Фото - pixabay.com.

В Тюмени молодой человек после развода накопил долг в 400 тысяч рублей перед своим ребенком. Сразу после бракоразводного процесса его уже бывшая супруга родила второго ребенка. От отцовства мужчина не отказывается, но платить алименты принципиально не желает, некоторое время он даже находился в розыске у судебных приставов.

– Установить местонахождение должника удалось после того, как специалисты узнали, что у него есть свой бизнес. Мужчину доставили в отделение для составления протоколов, где он пояснил, что второго ребенка вообще ни разу не видел, ведь бывшая супруга категорически отказывает ему во встречах с детьми, – рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Должнику все равно пришлось предстать перед судом, за неуплату алиментов ему назначили наказание в виде отбывания обязательных работ (120 часов). В настоящее время под наблюдением судебного пристава должник приступил к исполнению решения суда, а с его счета перечисляется фиксированная сумма на каждого ребенка.