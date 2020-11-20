В Тюмени увеличится протяженность ливневок вдоль дорог. Фото - Комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

В Тюмени протяженность ливневой системы вдоль дорог увеличится на 13 километров. Новые ливневки уже построены на улице Мельникайте от моста через Туру до улицы Дружбы, в микрорайоне Восточный-2 и жилом районе Ново-Патрушево. Теперь работы ведутся в районах улиц Монтажников и Федюнинского, где появится еще около километра инженерных сетей.

В настоящее время продолжается строительство ливневой канализации в районе Тюменской слободы. Здесь проложат 1 200 метров. Особое внимание уделено строительству автомобильных дорог в ж.р. Березняковский, где запланировано 1 700 метров системы водоотведения открытого типа. Работы завершатся в следующем году.

– При строительстве новых дорог устройство системы водоотведения является обязательным. В районах, где изначально ливневая канализация не была предусмотрена, ее строительство требует капитального подхода, – отметил председатель комитета департамента дорожной инфраструктуры и транспорта города Тюмени Евгений Захаров.

По информации Комитета по связям с общественностью и СМИ местной администрации, каждый год специалисты ремонтируют уже имеющиеся ливневые канализации. Так, в этом году ремонтные работы велись на 14 объектах, расположенных в разных районах областной столицы.