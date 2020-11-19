Малышка пострадала в массовом ДТП на улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени.

На улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени сегодня, 19 ноября, произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись сразу три автомобиля – Toyota, Subaru и Daewoo Nexiа.

– Сейчас специалисты разбираются, кто виновник аварии. Известно, что сначала столкнулись ехавшие в попутном направлении Toyota и Daewoo. Затем первый автомобиль выехал на встречку, где врезался в Subaru. После удара Toyota улетела в кювет, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что в результате столкновения пострадали три человека: трехлетняя девочка, которая в момент аварии находилась в детском кресле, ее 27-летняя мама и 50-летняя водитель Subaru, передает «МегаТюмень».