Больше четырех месяцев в тяжелом состоянии: в Тюмени осудят молодого человека, который дал ребенку наркотики

В Тюмени осудят молодого человека, который дал ребенку наркотики. Фото - СК по Тюменской области.

В Тюмени завершили расследование уголовного дела в отношении 21-летнего ранее судимого мужчины. Молодой человек «накормил» подростка наркотиками.

Инцидент произошел 11 июля 2020 года в квартире дома на улице 50 лет ВЛКСМ, где обвиняемый, являющийся наркоманом, уговорил 16-летнюю знакомую попробовать запрещенные вещества. Девушка согласилась и отравилась, ее госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

– Употребление наркотических веществ вызвало у потерпевшей токсическую энцефалопатию с угнетением сознания до уровня комы, токсический гепатит, нефропатию и полиорганную недостаточность. До настоящего времени несовершеннолетняя, несмотря на помощь врачей, находится в тяжелом состоянии, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В настоящее время злоумышленник задержан и заключен под стражу. Следователи собрали и закрепили доказательственную базу. Уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.