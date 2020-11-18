В Тюменской области обсудили перспективы сотрудничества с крупной нефтегазовой компанией Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

На днях губернатор Тюменской области Александр Моор и генеральный директор компании АО «Зарубежнефть» Сергей Кудряшов обсудили перспективы сотрудничества между регионом и предприятием. Как сообщили в региональном правительстве, рабочая встреча прошла в формате видеоконференции.

Стороны рассмотрели вопросы разведки и добычи нефти компанией в Тюменской области, возможные поставки нефтегазового оборудования тюменских производителей в места пребывания АО «Зарубежнефть» и появление тюменской продукции АПК во Вьетнаме в рамках Межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по торговому-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

По словам главы региона, Тюменская область заинтересована в сотрудничестве с компанией «Зарубежнефть» как с инвестором и потребителем продукции и услуг, так и в содействии и продвижении тюменской продукции на зарубежных рынках. В свою очередь, Сергей Кудряшов отметил, что «Зарубежнефть» – 100% государственная российская нефтегазовая компания с богатой историей и уникальным опытом работы за границей.

– Мы занимаемся разработкой нефтегазовых месторождений в России и за рубежом, обеспечивая эффективную и комплексную добычу углеводородных ресурсов, – доложил он губернатору.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор и президент Baker Hughes в России и СНГ Елена Акольцева подписали соглашение, которое открывает новые перспективы сотрудничества нашего региона и технологической компании, представляющей решения в сфере энергетики.