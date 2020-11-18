В Тюменской области по вине водителей автобусов погибли четыре человека с начала года. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области автоинспекторы усилили контроль за пассажирскими перевозками, проверяя автобусы в населенных пунктах и на федеральных автодорогах. Под особым контролем находятся школьные автобусы.

– Сотрудники ГИБДД проверяют наличие всех необходимых документов у водителей, организацию проведения технического и предрейсового медицинского контроля, наличие и работу тахографов, соблюдение режима труда и отдыха водителями. Нарушения выявлены на маршруте Заводоуковск – Зерновой (не было путевого листа), на автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе, а также в Ишиме в автобусах не оказалось тахографов, – сообщили в пресс-службе управления Госавтионспекции по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что за десять месяцев этого года в регионе по вине водителей автобусов произошло 83 ДТП, в которых погибли четыре человека, получили ранения 117 человек.

Также стало известно, что в первый день проведения мероприятия только в Тюмени выявлено 13 нарушений ПДД водителями автобусов. Нарушителем стал водитель каждого шестого проверенного транспортного средства.