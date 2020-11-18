Тюменец побил возлюбленную из-за частых командировок. Фото - pixabay.com.

В дежурную часть уватской полиции поступило сообщение от фельдшера. Медик рассказал, что в отделение скорой поселка Демьянка обратилась 38-летняя местная жительница с множественными телесными повреждениями. Участковый задержал подозреваемого – ранее судимого 43-летнего сожителя потерпевшей, который не первый раз «дубасит» свою подругу.

Полицейский выяснил, что конфликт между гражданами возник на почве ревности. Подозреваемый вечером у себя дома распивал алкоголь с братом потерпевшей. После застолья мужчина направился в спальню, где начал выяснять отношения с возлюбленной.

– Мужчина сомневался в верности своей сожительницы из-за частых командировок. В ходе возникшей ссоры он несколько раз ударил кулаком ей по лицу. Сюжет повторился и следующим утром. Хозяин дома снова побил возлюбленную, желая прояснить вопрос возможной измены, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемого группой дознания возбуждено два уголовных дела. Расследование продолжается.