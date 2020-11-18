Пьяный тюменец чуть не задушил автоинспектора. Фото: Ольга Крыльцова

В Бердюжском районе мужчину признали виновным за применение насилия в отношении представителя власти. Хулигана оштрафовали на 40 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе районного суда, сотрудник ГИБДД остановил подсудимого, который, будучи с признаками алкогольного опьянения, управлял автомобилем. Инспектор попросил мужчину проследовать в медицинское учреждение для прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, однако тот не стал повиноваться.

– Хулиган ударил стража порядка рукой в голову, после чего стал душить. Противоправные действия предотвратили подоспевшие сотрудники полиции, – сообщили подробности дела в ведомстве.

Подсудимый вину в предъявленном ему обвинении не признал. Он заявил, что погон с форменного обмундирования потерпевшего сорвал случайно при падении, а насилие к сотруднику полиции вообще якобы не применял. Однако такие показания не уберегли его от финансовых потерь: буйного гражданина оштрафовали на 40 тысяч рублей.