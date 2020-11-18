В Тюменской области разъяренный бык напал на пенсионерку. Фото - pixabay.com.

В Ишимском районе бык напал на 72-летнюю местную жительницу. Женщину госпитализировали в областную больницу № 4 в тяжелом состоянии.

– У пациентки было спутанное сознание и одышка, дыхательная недостаточность, вызванная ранением легкого. Женщину сразу перевели в отделение реанимации, где ей дренировали плевральную полость. У пенсионерки сломаны ребра, есть раны на шее и в паховой области, а также гематомы на грудной клетке, – рассказала врач-хирург приемного отделения Виктория Саранчина.

Родственники пострадавшей сообщили, что животное напало на жительницу района в трехстах метрах от ее дома. Раненая пенсионерка сама смогла вернуться домой и позвонить родным, которые и вызвали скорую помощь.

Врачи-реаниматологи боролись за жизнь женщины в течение трех суток. Наконец состояние пациентки удалось стабилизировать, она пошла на поправку. Сегодня пожилой человек находится в ясном сознании и чувствует себя значительно лучше.