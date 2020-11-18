В Ишимском районе полицейский спас северянина, который два дня пролежал с пробитой головой

В Ишимском районе северянина, который два дня пролежал с пробитой головой, спас полицейский. Фото - УМВД по Тюменской области.

В ишимскую полицию обратилась жительница Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ). Женщина сообщила, что её муж несколько недель назад уехал в Ишимский район, чтобы проверить дом, доставшийся ему по наследству, однако уже несколько дней не выходит на связь.

На указанный заявительницей адрес незамедлительно прибыл участковый уполномоченный капитан полиции Владимир Быков. Соседи рассказали ему, что в доме, куда приехал разыскиваемый мужчина, уже несколько дней круглосуточно горит свет, но самого жильца никто не видел.

– Быков зашёл внутрь дома и увидел мужчину, который находился без сознания. Оказалось, что два дня назад 53-летний гражданин упал, получил травму головы и не смог самостоятельно подняться. Позже пациенту сделали нейрохирургическую операцию. Сейчас пострадавший проходит лечение в городе Нижневартовске и идет на поправку, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Жительница Ханты-Мансийского автономного округа написала в ведомство благодарственное письмо, в котором выразила огромную признательность участковому за человечность и своевременную помощь ее супругу.